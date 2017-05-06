Путин поздравил Владимира Этуша с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом в субботу, 6 мая, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства высоко оценил жизненный и профессиональный путь артиста. «Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист», — обратился к нему Путин.

Также президент отметил педагогическую и наставническую деятельность Этуша, который, по мнению президента, внес «уникальный личный вклад в подготовку талантливой смены».

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель многочисленных наград, в том числе — ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Широко известен ролями в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».