Путин поздравил пожарных и Киркорова

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 30 апреля, поздравил сотрудников противопожарной службы с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Глава государства, в частности, отметил, что от «четких и слаженных действий, компетентности и мужества» огнеборцев «напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность материальных объектов».

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Президент также направил поздравительную телеграмму певцу Филиппу Киркорову, который отмечает 50-летие. По словам Путина, юбиляр вписал «яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства». Творчеством исполнителю помогают заниматься «неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом», указал российский лидер.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Киркоров рассказал, что на празднование у него набралась уже тысяча гостей, пишет kp.ru. Певец также признался, что последние пять лет занимается с личном тренером, чтобы поддерживать себя в форме, а 50-летие считает «всего лишь штампиком в паспорте».