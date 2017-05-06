Пивоваренный завод согреет жителей австрийского Граца

Пивоваренный завод Puntigam в скором времени начнет поставлять тепловую энергию в дома и офисные помещения города Грац на юго-востоке Австрии. Об этом сообщает газета Kleine Zeitung.

Концепцию разработала энергетическая компания C&P совместно с австрийской пивоварней Brau Union. Проект, в соответствии с которым тепло от процесса пивоварения будет направлено на обогрев помещений, был представлен в пятницу, 5 мая.

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По словам управляющего директора Brau Union Austria Маркуса Либл (Markus Liebl), в Европе такая система будет использоваться впервые. 40 резервуаров тепловой энергии, которая ежедневно производится при создании четырех тысяч литров пива, будет направлена в новый район города, который уже получил название «Пивоваренный» (Brauquartier).

По данным издания, в 2023 году планируется обеспечить теплом от 800 до 1000 жилых помещений, для чего потребуется около 3,8 миллиона киловатт в час. Компания по производству тепловых насосов Kelag инвестировала в проект около 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что первые апартаменты в Пивоваренном районе будут готовы в будущем году. Также известно, что он станет третьим по величине в Граце после районов Рейнингхаус (Reininghaus-Gründen) и Умный город (Smart City).