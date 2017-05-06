СМИ узнали о планах британских властей обязать внедрять уязвимости в мессенджеры

Правительство Великобритании планирует заставить компании-операторы мессенджеров внедрять уязвимости в приложения для обмена сообщениями. Об этом пишет газета The Mirror со ссылкой на проект документа, попавший в ее распоряжение.

Эти меры потенциально позволят правительству отслеживать частную интернет-переписку граждан в таких сервисах, как WhatsApp, iMessage и Telegram, в режиме «почти реального времени».

Они представляют собой обновленную версию Закона о полномочиях следствия от 2016 года, который дал правительству широкие возможности по расширению возможностей наблюдения.

В случае принятия закона компании могут обязать предоставлять органам безопасности содержание частных сообщений в течение одного рабочего дня. Они должны быть предоставлены «в понятной форме» без «электронной защиты».

Компании также могут обязать модифицировать свою продукцию, чтобы она соответствовала требованиям правительства.

