Спецслужбы сообщили о планах ИГ запустить собственные соцсети

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ разрабатывают свои собственные социальные медиа, чтобы обойти суровые меры безопасности на уже существующих платформах, и избежать утечек. Об этом во время конференции по безопасности в Лондоне сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright), передает The New York Times.

По словам Уэйнрайта, планы террористов были раскрыты в результате 48-часовой спецоперации, которую совместными усилиями провели эксперты из США, Бельгии, Польши, Греции и Португалии. Им удалось обнаружить свыше двух тысяч элементов экстремистской сети на 52 социальных платформах.

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«В рамках этой операции было выявлено, что ИГ теперь развивает собственную платформу социальных медиа, свою собственную часть интернета», — пояснил Уэйнрайт.

Он отметил, что джихадисты часто используют для коммуникации и пропаганды соцсети, из мессенджеров наибольшей популярностью у ИГ пользуется Telegram. Несмотря на усиленные меры борьбы с ними в сети (крупнейшие площадки препятствуют распространению пропаганды терроризма), запуск собственных интернет-платформ только облегчит экстремистам коммуникацию.

«Мы, конечно, сильно затруднили им работу, но мы все еще видим, что они публикуют эти ужасные видео, используют для связи интернет», — добавил Уэйнрайт.