Полиция назвала число участников акции оппозиции в Москве

В согласованной акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве участвуют около одной тысячи человек. Такие данные привели в Главном управлении МВД по столице, передает в субботу, 6 мая, «Интерфакс».

«В согласованном властями города Москвы митинге оппозиции, проходящем на проспекте Сахарова, принимают участие около 1000 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, порядок на митинге обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

На проспекте Сахарова собрались представители различных партий и движений, у многих на одежду приколоты белые ленточки, передает корреспондент ТАСС.

Акция под названием «За Россию против произвола и репрессий» приурочена к годовщине событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. Тогда согласованное с властями шествие оппозиции переросло в столкновения с полицией, были задержаны более 400 человек.