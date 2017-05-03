Россияне усомнились в достоверности новостей о состоянии экономики и оппозиции

Меньше всего россияне доверяют новостям о состоянии экономики и сообщениям о деятельности оппозиции. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости. Об объективности освещения деятельности оппозиции заявили 34 процента россиян. Информации о состоянии экономики России доверяет 31 процент опрошенных.

Сообщениям о стихийных бедствиях верят 70 процентов респондентов. Более половины россиян назвали объективной информацию о деятельности главы государства (55 процентов) и положении страны на международной арене (51 процент). Несколько меньше опрошенные доверяют новостям в российских СМИ о ситуации на Украине (40 процентов).

По данным ВЦИОМ, в случае появления противоречивой информации большая часть россиян (46 процентов) предпочитают верить телевидению, хотя этот показатель и снизился по сравнению с 2013 годом (60 процентов). Сайтам и блогам доверяют 25 процентов опрошенных. «В то же время таким традиционным средствам массовой информации, как радио (2 процента) и газеты (2 процента), респонденты готовы довериться не столь охотно, как "сарафанному радио" (11 процентов)», — отмечает ВЦИОМ.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в начале мая, россияне начали терять интерес к новостным телепередачам. Так, 21 процент опрошенных сообщил, что подобные программы уже не так интересны, как несколько лет назад.