В столице Аргентины появится площадь России

Законодательное собрание Буэнос-Айреса одобрило законопроект о создании в столице Аргентины площади Российской Федерации. Об этом сообщила ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

Инициатором этого четыре года назад стала российская сторона. Площадь будет расположена в престижном районе Бельграно. По утверждению Ярмолюк, примерно через месяц «начнется работа над территорией».

Депутат Каролина Эстебарена, которая предложила законопроект, утверждает, что данная инициатива поспособствует укреплению связей между странами. Еще одним пунктом обоснования стало то, что выходцы из России внесли важный вклад в развитие аргентинского общества — две трети сельскохозяйственного производства Аргентины приходится на земли и компании, освоенные и основанные иммигрантами из России.

Российская диаспора в Аргентине насчитывает около 300 тысяч человек, что является самым большим показателем на Южноамериканском континенте.