В Киеве загорелось здание Лукьяновского СИЗО. Как сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на «Национальный центр правозащиты», инцидент произошел после отбоя в жилой зоне в корпусе для несовершеннолетних.

Національний Центр Правозахисту

Было видно открытое пламя, слышны хлопки взрывающегося шифера. В настоящее время огонь локализован, продолжается тление отдельных очагов. Экс-руководитель государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький рассказал изданию, что в горевшем корпусе расположены VIP-камеры.

В результате пожара никто не пострадал. Информация о возможных побегах не поступала. Сотрудники СИЗО предположили, что видео пожара, появившиеся в сети, были сняты заключенными из корпуса напротив на мобильные телефоны.

В ночь на 23 марта в Балаклее Харьковской области загорелся арсенал Минобороны Украины. Из-за пожара начали взрываться боеприпасы. В результате были повреждены 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов. Жители Балаклеи рассказывали, что в районах, находящихся у военных складов, практически не осталось окон с целыми стеклами.