Новорожденного мальчика в Сирии назвали Владимиром Путиным

Мальчика, появившегося на свет в сирийском Тартусе, назвали Владимир Путин, сообщает в понедельник, 8 мая, ливанский телеканал «Аль-Джадид». По словам отца ребенка, военнослужащего сирийской армии, он хотел выразить благодарность президенту России за помощь его стране в борьбе с терроризмом.

Отмечается, что мальчик чувствует себя хорошо. Родители накрыли его флагом России и сфотографировали в таком виде: снимки выложены в Facebook российской авиабазы Хмеймим.

В августе 2016 года семья из Владимирской области приняла решение поменять имя своего сына на Путин. Родители пояснили, что вдохновились примером журналиста и переводчика из Египта, который за два месяца до этого так же назвал своего новорожденного ребенка.

Военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. По просьбе Дамаска Россия включилась в борьбу с террористическими группировками.