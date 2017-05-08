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Неизвестные в Чикаго обстреляли участников траурной церемонии

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В Чикаго двое неизвестных мужчин открыли огонь из винтовок по траурной церемонии, проходившей в районе Брайтон-Парка, сообщает ABC News. Два человека погибли, еще восемь получили ранения и были доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего не известно.

Пострадавшие собрались вечером 7 мая, чтобы почтить память человека, убитого в ходе бандитских разборок утром того же дня. Полиция Чикаго предполагает, что стрельба могла стать местью за убийство какого-то другого члена преступной группировки.

27 января 2017 года президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с криминальной обстановкой в Чикаго, так как ситуация, на его взгляд, вышла из-под контроля. Он пригрозил, что направит в город федеральных представителей, если местные власти не справятся с разгулом преступности самостоятельно.

Криминальная обстановка в Чикаго в последние годы ухудшается. По данным CNN, в 2016 году в городе произошло 762 убийства — самый высокий показатель за 19 лет. При этом было зарегистрировано 3,5 тысячи инцидентов, связанных со стрельбой, в которых пострадали 4,3 тысячи человек. В 2015 году в Чикаго жертвами бандитских группировок стали 480 жителей.

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