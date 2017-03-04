Марш за трансгендеров и против Трампа прошел в Чикаго

Тысячи американцев вышли на улицы Чикаго, чтобы выразить свою поддержку трансгендерам и осудить политику президента США Дональда Трампа. Видео с места событий публикует Ruptly.

Поводом для протестов стала отмена Трампом указа его предшественника Барака Обамы — тот рекомендовал (но не предписывал) школам по всей стране разрешить трансгендерам посещать общественные туалеты в соответствии с тем полом, принадлежность к которому они ощущают.

Нынешний хозяин Белого дома предпочел отдать право определять порядок посещения туалетов самим учебным заведениям.

Трансгендеры — люди, которые не ощущают свою принадлежность к их указанному в паспорте полу. В отличие от транссексуалов, они не прибегают к хирургическому вмешательству для его смены.

