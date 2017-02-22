Трамп отдаст вопрос о туалетах для трансгендеров на откуп школам

Администрация президента Дональда Трампа позволит школам самостоятельно решать вопрос о туалете для детей-трансгендеров. Об этом сообщает Reuters.

Проект соответствующего решения уже подготовлен, оно будет подписано в пятницу, 22 февраля. Согласно ему, государственные школы смогут вводить свои собственные правила пользования туалетами для трансгендеров, не опасаясь потери финансирования из федерального бюджета. Тем самым аннулируется указание Барака Обамы от 13 мая 2016 года, обязывающее руководство школ предоставлять доступ в туалеты учеников, учителей и сотрудников в соответствии с их собственным пониманием гендерной идентичности.

Борьба трансгендеров за доступ в желаемые туалеты началась в марте 2016 года. Тогда губернатор Северной Каролины Патрик Маккрори одобрил билль HB2 (House Bill 2), также известный как «Акт о безопасности и общественных помещениях», который позже неофициально стали называть «туалетным биллем». В акте, в частности, указывалось, что школьники и сотрудники образовательных учреждений должны посещать туалеты в соответствии со своим паспортным полом. Это вызвало возмущение правозащитников, обратившихся напрямую к главе государства. Обама в итоге одобрил директиву, согласно которой школы должны будут обеспечить доступ учеников-трансгендеров в уборные, которые они сами выберут.

Руководство Северной Каролины сдалось, но другие штаты продолжили борьбу. В общей сложности 13 штатов, включая Техас, отказались исполнять указание Обамы как противоречащее местным законам и подали в суд на президентскую администрацию.