Самый большой Синий платочек сшили в Железноводске

В Железноводске (Ставропольский край) сшили самый большой в стране Синий платочек с именами участников Великой Отечественной войны, сообщает во вторник, 9 мая, ТАСС.

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«Мы делаем это, чтобы навсегда осталась у будущих поколений память о подвиге их родных, всего советского народа», — заявил глава администрации города Евгений Моисеев. Платочек сшит из 3753 треугольных лоскутков, на каждом из которых написано имя участника войны. Ширина изделия — 6 метров, длина — 16.

Отмечается, что акция «Синий платочек» началась в Железноводске 11 апреля и закончилась в День Победы. Принять участие мог любой желающий.

«Синий платочек» — советская вальсовая песня, которую сочинил поэт и драматург Яков Галицкий в Минске в 1940 году. Она рассказывает историю о девушке, которая ждет с фронта солдата и пишет ему письма. Перед уходом на войну он подарил ей синий платочек, а она пообещала его сохранить. Самая известная исполнительница знаменитой песни — Клавдия Шульженко.