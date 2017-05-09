Силовые структуры
 

Китай испытал боевую ракету нового типа

Перейти в «Мою Ленту»

Войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) испытали в заливе Бохайвань ракету нового типа. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство национальной обороны КНР.

«В ходе испытаний был достигнут ожидаемый результат», — указано в заявлении силовиков. В министерстве пояснили, что тестовый запуск прошел в рамках ежегодных учений, призванных повысить боевое мастерство войск для сдерживания угроз национальной безопасности.

20 апреля стало известно, что Пекин в ходе реформы НОАК может сократить численность сухопутных войск более чем на четверть, что составляет около 200 тысяч военнослужащих. Пять из 18 общевойсковых армейских групп будут расформированы, отмечает издание. Военнослужащих этих соединений уволят в запас или переведут в другие виды войск. В частности, речь идет о ВВС, ВМС и о ракетных войсках, образованных в результате недавней реформы.

26 апреля на воду был спущен второй авианосец ВМС Китая. Корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после ходовых испытаний. Помимо этого, Китай ведет строительство третьего авианосца больших габаритов (тип 002), который представляет собой совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China tests new missile in Bohai Sea: Ministry
СМИ сообщили о планах Китая сократить численность армии на 200 тысяч человек
СМИ узнали о планах США продать крупную партию вооружений Тайваню
Последние новости
США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с ИГ
Китай испытал боевую ракету нового типа
Появилось видео с шествия «Бессмертный полк» в Москве
США продлили на год санкции против Сирии
Месси показал коллекцию футболок своих соперников
МВД подсчитало число участников «Бессмертного полка» по России
Амстердам вновь отказался признать российское решение о банкротстве ЮКОС
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:08 Сегодня

Пока другие воевали

Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
17:45 Сегодня

Военные уклонились от ответа на вопрос о принятии на вооружение МиГ-35

19:01 Сегодня

Минобороны опровергло сообщения о казни в Сирии российского военного

12:32 Сегодня

Российские военнослужащие и самолеты приняли участие в параде Победы в Душанбе

Силовые структуры
 — 
00:18 3 мая 2017
Военный парад в Турции

«Турция должна заплатить за С-400 сполна»

Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
12:27 Сегодня

ЕСПЧ признал правоту России в деле обвиняемой в терроризме Муртазалиевой

14:02 6 мая 2017

В отношении забросавших яйцами храм подростков в Коми возбудили уголовное дело

16:01 Сегодня

Военный эксперт прокомментировал демонстрацию техники на Параде Победы

Силовые структуры
 — 
00:16 8 мая 2017
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.

Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий

Какими быть именам нового флота России
06:44 Сегодня

Шойгу назвал 9 Мая символом истинного патриотизма и духовного величия народа

17:25 4 мая 2017

ЕСПЧ посмертно назначил выплату оправданному в убийстве бывшему судье из России

12:41 Сегодня

Главком Сухопутных войск оценил прохождение войск и техники в Москве

Россия
Продолжение памяти
«Бессмертный полк» в России и мире
Не дождетесь
Почему иностранные лидеры отказываются праздновать Победу в Москве
Появилось видео с шествия «Бессмертный полк» в Москве
Шествие «Бессмертный полк» в Москве установило второй рекорд за день
День гордости и памяти
Как россияне празднуют свой главный национальный праздник
В Москве решили подождать с отключением горячей воды из-за похолодания
МВД подсчитало число участников «Бессмертного полка» по России
Все материалы
Мир
Макрон-победитель
Из двух зол французы выбрали центриста
Некровавая баня Мосула
Как живет город-курорт в воюющем Ираке
Тимофей Бордачев: Найти себе место
Эммануэлю Макрону предстоит понять новую роль Франции в европейской семье
США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с ИГ
Еще один немецкий военнослужащий задержан по подозрению в терроризме
США продлили на год санкции против Сирии
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
Все материалы
Бывший СССР
Со слезами на глазах
Как украинцев заставляют забыть День Победы
Латвия. Рига. Мужчина закрывает лицо паспортом негражданина Латвии. К негражданам относится большая категория преимущественно не латышского населения, проживающая в Республике. По сравнению с гражданами Латвии эти жители лишены избирательного и ряда других правПонауехали
Откажется ли Прибалтика от неграждан
Петр Порошенко и члены Конгресса США«Медовый месяц США и Украины закончился»
Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
Члены ОУН окружили отделение полиции в Киеве
Могерини заявила о скором упрощении визового режима ЕС с Украиной
В Николаеве украинские националисты напали на ветеранов Афганистана
Взрыв около «Саур-Могилы» в ДНР сочли покушением на Захарченко
Все материалы
Финансы
«США действуют наперекор ОПЕК»
Почему нефть стремительно дешевеет
Свободная касса
Как выполнить требования 54-ФЗ с выгодой для бизнеса
Две стороны Трампа
Что будет с экономикой России и мира после президентских выборов во Франции
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Медведев назначил нового замминистра финансов России
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 годК точке баланса
Чего ждать от ПМЭФ-2017
Все материалы
Бизнес
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.Советская техника против вермахта
Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Рустам Танкаев: Стратегия роста
«Роснефть» отчиталась об успехах за первый квартал
Амстердам вновь отказался признать российское решение о банкротстве ЮКОС
WSJ рассказала о неэффективности санкций против нефтяной отрасли России
«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока»
Газета включила Усманова в список богатейших людей Великобритании
Все материалы
Силовые структуры
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
Минобороны опровергло сообщения о казни в Сирии российского военного
Китай испытал боевую ракету нового типа
ЕСПЧ признал правоту России в деле обвиняемой в терроризме Муртазалиевой
Военный эксперт прокомментировал демонстрацию техники на Параде Победы
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
Песок посыпался
Культовые видеоигры добрались до планшетов и смартфонов
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Секретный американский военный космолет вернулся с орбиты
В Африке появилось новое смертельное заболевание
Зловещие упыри
Когда живые мертвецы начали пить кровь
Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России
Все материалы
Спорт
Денис Глушаков«Мы чемпионы!»
Титул «Спартака», поражение «Зенита» на «Крестовском» и другие итоги тура РФПЛ
Третий лишний
Россияне уверенно обыграли немцев, но уступили заключительный период
«Кто мы? Чемпионы!»
Как в сети отреагировали на чемпионство красно-белых 16 лет спустя
Тренер сборной России рассказал о состоянии получившего травму Мозякина
Медведь напугал велосипедистов в Словакии
Месси показал коллекцию футболок своих соперников
Трехкратного победителя «Тур де Франс» сбила машина во время тренировки
Все материалы
Культура
«Я же ничего не знаю о нем, а я его убила»
Любовь Виноградова о летчицах и женщинах-снайперах Великой Отечественной
Вокалистка Slowdive Рейчел ГосвеллНе запылились
Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия
Вы звери, господа
Три книги о Второй мировой войне и холокосте
Джамале запретили пройти по красной дорожке на «Евровидении»
Джамале отказали в праве открыть первый полуфинал «Евровидения-2017»
Эмма Уотсон победила в гендерно-нейтральной номинации MTV «Лучший актер»
Билл Клинтон напишет триллер вместе с Джеймсом Паттерсоном
Все материалы
Интернет и СМИ
Многоканальное безумие
Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
В Таиланде Facebook скрыл от пользователей видео с полуголым королем
Твит любителя наггетсов собрал рекордное количество репостов
На Украине самым популярным запросом в Google за 9 мая оказался парад в Москве
«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»
Почему люди бегут из самого веселого издания в мире
Полиция избила корреспондента Sputnik во Франции
В сети обратили внимание на «мужика в кепке» рядом с Макроном
Все материалы
Ценности
Евгений Борщ«Пояснять за татуировку очень просто»
Кому верить, чего не бояться и кого просить, когда хочется «забиться»
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В Германии похитили бриллиантовую диадему стоимостью 1,2 миллиона евро
Chevrolet отметил 65-летие Corvette спецверсией за 140 тысяч евро
Montblanc наградил испанскую меценатку
Нью-йоркские сапожники предложили раскрашенные вручную кроссовки
Турки продали 12-метровый катер с ванной на борту
Все материалы
Путешествия
Террорист туристу не помеха
Самые безопасные страны мира для путешественников
Пятизвездный отель на колесах
Япония запустила самый роскошный в мире поезд
Рыба или мясо?
Самый известный российский авиационный шеф о вкусах пассажиров и бортовом меню
Российский турист погиб во время купания в Мертвом море в Израиле
Альпинист-безбилетник спрятался в пещере на Эвересте
Пассажир потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов из-за тучных попутчиков
Пакистанский пилот отдал управление самолетом стажеру и ушел спать
Все материалы
Из жизни
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
«Женщины здесь в дефиците»
История уроженки Кирова, переехавшей в Шанхай
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Езда на игрушечных лошадях стала популярной в Финляндии
Организаторы выставки в Шотландии приняли ананас за экспонат и остеклили его
Новорожденного мальчика в Сирии назвали Владимиром Путиным
Акула укусила пытавшегося заарканить ее рыболова
Все материалы
Самые необычные дома на колесах
Они не всегда удобные, но зато — всегда необычные
В плену сирен
Длительный тест Toyota LC 200: выводы и стоимость владения
Умопомрачительно дорогие раритеты
Машины, цены на которые только начинаются с 12 миллионов долларов
Эксклюзивно для Китая
Автомобили крупнейших марок, созданные только для китайского рынка
Haval H9 получил дизельный мотор
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час
В Нижнем Новгороде разрабатывают внедорожник на базе «Соболя»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы