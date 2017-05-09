Китай испытал боевую ракету нового типа

Войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) испытали в заливе Бохайвань ракету нового типа. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство национальной обороны КНР.

«В ходе испытаний был достигнут ожидаемый результат», — указано в заявлении силовиков. В министерстве пояснили, что тестовый запуск прошел в рамках ежегодных учений, призванных повысить боевое мастерство войск для сдерживания угроз национальной безопасности.

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20 апреля стало известно, что Пекин в ходе реформы НОАК может сократить численность сухопутных войск более чем на четверть, что составляет около 200 тысяч военнослужащих. Пять из 18 общевойсковых армейских групп будут расформированы, отмечает издание. Военнослужащих этих соединений уволят в запас или переведут в другие виды войск. В частности, речь идет о ВВС, ВМС и о ракетных войсках, образованных в результате недавней реформы.

26 апреля на воду был спущен второй авианосец ВМС Китая. Корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после ходовых испытаний. Помимо этого, Китай ведет строительство третьего авианосца больших габаритов (тип 002), который представляет собой совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.