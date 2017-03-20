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СМИ сообщили о планах Китая сократить численность армии на 200 тысяч человек

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КНР в ходе реформы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может сократить численность сухопутных войск более чем на четверть, что составляет около 200 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на источник в военных кругах.

Пять из 18 общевойсковых армейских групп будут расформированы, отмечает издание. Военнослужащие этих соединений будут уволены в запас или же переведены в другие виды войск. В частности, речь идет о ВВС, ВМС и о ракетных войсках, образованных в результате недавней реформы.

Отмечается, что уволенные в запас получат единовременную денежную компенсацию. При этом, по словам собеседников газеты, выплата может затянуться на пять лет. Власти опасаются протестов со стороны военнослужащих, потому что сокращение армии встречает серьезное недовольство внутри вооруженных сил.

Осенью 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что НОАК затронут масштабные реформы. В частности, к 2018 году планируется сократить численность вооруженных сил до 2 миллионов военнослужащих.

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