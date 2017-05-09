Силовые структуры
 

СМИ сообщили о планах США увеличить контингент в Афганистане

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Советники президента США Дональда Трампа предлагают поменять стратегию американской военной кампании в Афганистане, увеличив воинский контингент в республике на три тысячи человек и расширив полномочия Пентагона по нанесению авиаударов по боевикам «Талибана». Об этом сообщила газета The Washington Post в понедельник, 8 мая.

Источники издания рассказали, что к нынешним 8,4 тысячи военнослужащих в Афганистане предлагается добавить еще не менее трех тысяч. Кроме того, если проект будет одобрен, то чиновники Пентагона сами будут определять количество находящихся в стране американских военных.

Введенные администрацией предыдущего президента Барака Обамы ограничения в отношении действий в зонах боевых действий военных советников из США советники Трампа предлагают отменить.

Кроме того, Пентагон сможет получить расширенные полномочия по применению авиации против запрещенного в России «Талибана».

Автором проекта предложений стал помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер. Трамп пока не выказывал свою поддержку. В то же время, по информации WP, в Белом доме есть и противники давления на «Талибан» с целью заставить лидеров движения сесть за стол переговоров.

27 апреля сообщалось, что в Пентагоне подтвердили расширение полномочий ведомства по увеличению численности американского военного контингента в Ираке и Сирии.

В феврале 2017 года командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон потребовал от Конгресса укрепить несколькими тысячами человек контингент, развернутый в Афганистане. В данный момент в Афганистане находятся около 8,5 тысяч американских военных.

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