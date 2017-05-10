В Турции соратника Джихади Джона приговорили к 7,5 года тюрьмы

В Турции подданного Великобритании приговорили к 7,5 года тюрьмы по обвинению в терроризме. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что 35-летний Эйн Лэсли Дэвис состоял в экстремистской ячейке вместе с другим британцем Мухаммадом Эмвази по прозвищу Джихади Джон, убившим американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.

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Дэвис подозревается в подготовке теракта в Турции. Сам осужденный все обвинения в свой адрес отрицает: «Я не член террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), я поехал в Сирию, потому что в моей стране притесняли людей».

Джихади Джон, Дэвис и двое других британцев Александр Котэй и Эль Шафи Эльшейх сформировали ячейку ИГ (запрещено в России) под названием «Битлз». Они занимались пытками заложников и убийствами.

Дэвис стал единственным из участников группировки, кого привлекли к суду. Местонахождение Котэя и Эльшейха неизвестно. Джихади Джон считался одним из самых разыскиваемых преступников в мире: США назначили за его голову награду в 9,4 миллиона долларов. В январе 2016-го стало известно, что палач был убит в результате удара беспилотника в районе сирийского города Ракка.