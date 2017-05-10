Доходы российских компаний от экспорта угля выросли в полтора раза

Российские компании заработали на экспорте угля за первый квартал 2017 года 3,1 миллиарда долларов, что примерно на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За первые три месяца прошлого года выручка от экспорта угля превышала два миллиарда долларов.

При этом, как отмечает агентство, в физическом выражении экспорт угля за первый квартал составил около 1,7 миллиона тонн, то есть лишь на пять процентов больше, чем в первом квартале 2016 года.

В дальнее зарубежье за первые три месяца 2017 года было поставлено 39 миллионов тонн российского угля на 2,9 миллиарда долларов, в СНГ — 2,69 миллиона тонн на 249,5 миллиона долларов.

Квартальные контракты на поставку коксующегося угля на первые три месяца 2017 года подписывались по рекордной цене в 285 долларов за тонну. Morgan Stanley ранее прогнозировал, что стоимость угля на второй квартал текущего года снизится до 180 долларов за тонну. Рост стоимости топлива подстегнули неблагоприятные погодные условия в австралийском штате Квинсленд. Циклон «Дебби», ливни и оползни в начале 2017 года резко сократили добычу угля в Австралии, которая является крупнейшим экспортером. В частности, на некоторое время были прерваны поставки по важнейшему транспортному железнодорожному коридору Квинсленда Goonyella.