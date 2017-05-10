Американские законодатели пообещали бороться за права тибетцев до конца

Законодатели из США пообещали отстаивать права жителей Тибета даже в том случае, если президент Дональд Трамп не будет уделять должного внимания защите прав человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конгрессмена Нэнси Пелоси.

«Мы не отступим, — заявила Пелоси. — Мы можем идти к цели медленно, можем идти долго, но у нас есть все необходимые рычаги, и мы будем действовать, как только увидим возможность». Она также назвала ситуацию с правами человека в материковом Китае и в Гонконге ужасной, назвала жесткую риторику Пекина на международной арене символом слабости и призвала китайское руководство предоставить Тибету максимально возможную автономию.

Материалы по теме «Сто лет назад я был бы среди революционеров» Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования

Нэнси Пелоси возглавляет двухпартийную делегацию, находящуюся сейчас с визитом в Дармсале — месте пребывания Далай-ламы XIV.

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо считается духовным лидером тибетского народа и буддистов во всем мире. В 1959 году он покинул Китай после подавления пекинскими властями восстания тибетского населения. С тех пор Далай-лама XIV живет в Индии. В 1989 году удостоен Нобелевской премии мира. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании. В КНР он был объявлен вне закона как руководитель тибетских сепаратистов.