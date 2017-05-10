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Мурманские спасатели установили Знамя Победы на самой высокой горе в Хибинах

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Мурманские спасатели 9 мая установили Знамя Победы на самой высокой точке Хибин — горе Юдычвумчорр, сообщает агентство Nord-news.ru.

Представители Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ) совершили двухдневное восхождение на высоту 1200 метров. Свою экспедицию они посвятили 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что таким образом они хотели почтить память павших и вспомнить подвиги живых героев войны.

Также спасатели приняли участие в праздничных мероприятиях запланированных в Мурманске, Североморске, Видяево, Заозерске, Александровске, Апатитах и Умбе.

1 мая в Мончегорске члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. 9 мая клуб вместе с морскими пехотинцами Северного флота на гидроаэродроме Сафоново воссоздли штурм оборонительных позиций вермахта.

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