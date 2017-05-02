В Мончегорске провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны

В Мончегорске члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, сообщает «Вечерний Мурманск».

Мероприятие состоялось в городском парке в понедельник, 1 мая. Оно было приурочено к празднованию 72-й годовщины Победы. Также в этот день в парке действовала полевая кухня.

Отмечается, что 9 мая «Заполярный рубеж» вместе с морскими пехотинцами Северного флота выступят на гидроаэродроме Сафоново. Как отмечает «Би-порт», они воссоздадут штурм оборонительных позиций вермахта с применением средств имитации стрельбы и взрывов. Для гостей мероприятия будут работать выставка обмундирования, вооружения и техники времен войны, а также музей ВВС Северного флота с ангаром летательных аппаратов.

В апреле в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке провели реконструкцию штурма Берлина. В мероприятии приняли участие более полутора тысяч членов военно-исторических клубов из России, Польши, Чехии, Латвии и других стран. В реконструкции были использованы несколько десятков единиц исторической военной техники. Мероприятие посетили около восьми тысяч человек.