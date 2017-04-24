Подмосковный Рейхстаг взяли штурмом

В минувшие выходные в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке состоялась военно-историческая реконструкция событий Второй мировой войны «Штурм Берлина». Она была организована университетом «Синергия» при поддержке Министерства обороны и Министерства образования России.

В реконструкции приняли участие более полутора тысяч представителей военно-исторических клубов из России, Польши, Чехии, Латвии и других стран. Зрители увидели в действии несколько десятков единиц исторической военной техники.

Мероприятие посетили около восьми тысяч человек, среди которых было много школьников, курсантов военных училищ и кадетов. На «Штурме Берлина» также присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и заместитель министра науки и образования России Вениамин Каганов.

Ректор университета «Синергия», профессор Юрий Рубин, рассказал, что представление, состоявшееся в преддверии празднования Дня Победы, носило просветительский характер и было призвано донести до молодежи «историческую правду о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны».

Ранее «Синергия» уже проводила подобные мероприятия. В октябре 2016 года при поддержке университета в парке «Патриот» состоялась реконструкция Брусиловского прорыва — крупнейшей битвы Первой мировой войны. Осенью 2017 года «Синергия» покажет зрителям крупное военно-историческое представление, посвященное обороне Москвы.