Песков отказался оценивать налог на малодетность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оказался не в курсе предложения ввести в России налог на малодетность, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Комментария нет, поскольку я не понимаю, о чем речь. Я даже не в курсе. Я не знаю, насколько это соответствует действительности и так ли это», — ответил представитель Кремля.

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Ранее 10 мая сообщалось, что директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ввести налог на малодетность. Соответствующий пункт содержится в направленной им президенту России Владимиру Путину концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Также документ предполагал ряд иных мер, направленных на поддержку многодетных семей. Новым налогом должны быть обложены семьи с одним ребенком, а также не имеющие детей не по медицинским показаниям. Величина сбора пока не определена.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина раскритиковала данную инициативу, назвав ее ошибочной и вредной. По ее словам, акцент в семейной политике должен быть сделан на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий.

