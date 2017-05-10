Глава австралийской авиакомпании получил пирогом в лицо

Видео: money.cnn.com

Генеральный директор австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс (Alan Joyce) получил пирогом в лицо во время публичного выступления. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во время бизнес-завтрака в отеле Hyatt Regency в Перте. Джойс только начал свою речь, когда подошедший мужчина размазал кремовый пирог по его лицу. Нарушитель был задержан охраной.

Главе Qantas потребовалось некоторое время, чтобы переодеться, после чего он продолжил свое выступление. Джойс назвал произошедшее «новым опытом» и уточнил, что не смог распробовать вкуса пирога, так как основная часть десерта попала на очки.