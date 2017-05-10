Медведев призвал сохранить уровень реальных зарплат россиян

Правительству и партии «Единая Россия» необходимо направить свои усилия на сохранение реального уровня оплаты труда. Об этом в среду, 10 мая, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной партийной программы, передает Rambler News Service.

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«Главное на ближайшее время — сохранить достигнутый реальный уровень оплаты труда. Мы договаривались со следующего года обеспечить его повышение в соответствии с темпами роста экономики», — подчеркнул глава правительства.

Он также напомнил о необходимости выстраивания системы господдержки нуждающихся — пенсионеров, сирот и многодетных семей.

2 мая Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего. Поручение должно быть выполнено до 20 мая. МРОТ на текущий момент равен 7500 рублям, прожиточный минимум трудоспособных россиян — 10 466 рублям.

По последним данным Росстата, в марте реальные располагаемые денежные доходы россиян (с поправкой на инфляцию) снизились на 2,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.