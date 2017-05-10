Из-за холодов в Москве включили отопление

Из-за похолодания Московская объединенная энергетическая компания приступила к возобновлению подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной инфраструктуры. Об этом в среду, 10 мая, сообщается на сайте компании.

«Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Ранее столичное правительство из-за понижения температуры воздуха перенесло на пять дней плановое отключение горячей воды. Данные работы должны были начаться 10 мая.

В начале мая столичные системы теплоснабжения были переведены на летний режим. Отопление было отключено почти в 71 тысяче зданий. В Москве отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже восьми градусов.

Только за 36 часов 8 и 9 мая в Москве в виде снега и дождя выпало около 70 процентов месячной нормы осадков, составляющей 51 миллиметр. Из-за плохой погоды была отменена авиационная часть Парада Победы в Москве. Синоптики признали, что прошедший День Победы оказался самым холодным за всю послевоенную историю.