Метановые облака Титана показали на снимках

Станция Cassini, пролетая мимо Титана, сфотографировала метановые облака спутника Сатурна. На изображениях можно заметить углеводородные моря и озера небесного тела (на снимках они видны как темные области в районе полюса). Фотографии доступны на сайте НАСА.

Разрешение изображений составляет три километра на пиксель. Снимки получены 7 мая 2017 года, когда Cassini пролетел на расстоянии около 500 тысяч километров над поверхностью Титана.

Фото: NASA

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Титан является самым крупным из 62 спутников Сатурна. Он почти в полтора раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое — по массе. В атмосфере Титана преобладает азот с примесями метана, образующими облака. На поверхности луны имеются сложные формы рельефа и углеводородные водоемы. Для небесного тела характерны погодные и климатические явления. В настоящее время исследования Сатурна и его спутников осуществляются автоматической станцией Cassini. Миссия должна завершиться 15 сентября 2017 года.