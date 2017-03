Назван максимально похожий на древнюю Землю спутник планеты

Британские и американские ученые показали, что древняя Земля напоминала современный Титан — спутник Сатурна с углеводородными водоемами и атмосферой. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Мэрилендский университет в Колледж-Парке (США).

Специалисты полагают, что примерно 2,4 миллиарда лет назад атмосфера Земли, как и современный Титан, содержала огромные доли метана. Этот газ, производимый микроорганизмами, удерживал водород. Значительная его доля за примерно миллион лет, в течение которых Земля и походила на Титан, покинула атмосферу планеты.

Это спровоцировало поступление в газовую оболочку Земли кислорода, концентрация которого в атмосфере с течением времени выросла более чем в десять тысяч раз.

К своим выводам ученые пришли, проведя датировку изотопов серы и углерода, содержащихся в геохимических образцах, а также используя несколько фотохимических моделей древней Земли.

Титан является самым крупным из 62 спутников Сатурна. Он почти в полтора раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое — по массе. В атмосфере Титана преобладает азот с примесями метана, образующими облака. На поверхности луны имеются сложные формы рельефа и углеводородные водоемы. Для небесного тела характерны погодные и климатические явления. 14 января 2005 года на поверхность спутника высадился зонд Huygens, ранее (25 декабря 2004 года) отделившийся от материнской станции Cassini.