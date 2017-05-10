Хранивший в школьном шкафчике взрывчатку 13-летний подросток арестован в США

Полиция американского города Вирджиния-Бич арестовала 13-летнего подростка, который хранил в своем школьном шкафчике взрывное устройство. Об этом изданию The Virginian Pilot сообщили в среду, 10 мая, в местной пожарной службе.

Мальчика задержали 5 мая и поместили в изолятор для несовершеннолетних. Его подозревают в изготовлении и хранении химически опасных веществ.

8 мая он предстал перед судом штата Вирджиния, на котором судья решил продлить его заключение под стражей до 5 июня — на эту дату назначено новое слушание.

Намерен ли был мальчик применить устройство, не установлено. «Следователи не нашли никаких доказательств того, что у подростка были злые намерения или что он хотел причинить кому-то вред», — отметили в пожарной службе.

Администрация школы собирается наказать юношу: ему грозит либо отстранение от занятий, либо исключение. В учебном заведении, где нашли взрывчатку, числятся 1470 человек.