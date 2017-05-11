Новосибирский губернатор основал и возглавил Совет отцов

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о создании Совета отцов. Об этом сообщает «Тайга.инфо» в четверг, 11 мая.

Совещательный орган сформирован для «укрепления института семьи» и «повышения ответственности отцов за воспитание детей», говорится в документе, на который ссылается интернет-издание. Его решения будут носить рекомендательный характер.

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Совет возглавил сам губернатор. В его состав вошли, в частности, руководитель комитета заксобрания Новосибирской области по социальной политике Игорь Гришунин, глава отдела реализации соцпроектов Минсоцразвития региона Павел Кучин, а также местные депутаты и руководители учреждений культуры.

По данным источника, в июне прошлого года при Минкультуры региона был создан Совет старейшин. Его участники разрабатывают рекомендации по культурной политике.

В январе сообщалось, что губернатор Самарской области Николая Мершукин учредил в регионе День отца. Этот праздник будет отмечаться в первую субботу ноября.