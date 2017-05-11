СМИ сообщили о задержании в Турции французского журналиста за поддержку курдов

Французского журналиста Матиаса Депардона задержали в Турции по обвинению в пропаганде в соцсетях деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает British Journal of Photography.

Отмечается, что Депардона отправили на съемку по заданию журнала National Geographic в город Хасанкейф, расположенный на юго-востоке Турции. Там журналист был задержан вместе с переводчиком.

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После допроса француза отправили в суд, который принял решение о его депортации, отмечает РИА Новости. В настоящее время Депардон находится в миграционном управлении провинции Газиантеп.

Адвокаты журналиста подали иск с требованием отменить решение о его депортации.

В феврале этого года турецкие власти задержали 1067 человек по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана.