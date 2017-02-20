В Турции задержаны более 1,5 тысяч человек по подозрению в связях с боевиками

Турецкие власти задержали более полутора тысяч человек по подозрению в связях с исламистскими группировками. В ходе расследования было арестовано 125 человек. Об этом сообщает Reuters.

Среди задержанных 1067 человек предположительно состоят в Рабочей партии Курдистана (РПК): организации, признанной террористической властями Турции, США и Европейского союза. 501 человек подозревается в связях с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке организации военного переворота. Гюлен отрицает любую причастность к подготовке мятежа.

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Как указывает Reuters, правительство Турции получает множество угроз от Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства». Обе группировки брали на себя ответственность за осуществлении терактов на территории страны.

После попытки военного переворота в июле прошлого года турецкая полиция арестовала более 40 тысяч человек. Спецслужбы провели чистки в государственных органах власти, армии, учебных заведениях и СМИ, в результате которых было уволено более 100 тысяч чиновников, журналистов и учителей.