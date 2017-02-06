В Турции задержали 748 подозреваемых в связях с ИГ

Турецкие спецслужбы за два дня, 4 и 5 февраля, задержали 748 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Операция проводилась в 29 провинциях и стала самой масштабной за последние месяцы. Как сообщила полиция, изъяты многочисленные документы — как бумажные, так и электронные, а также два пистолета, четыре ружья и боеприпасы.

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Ранее сообщалось о 400 задержанных, причем уточнялось, что среди них много иностранцев.

Рейды являются частью масштабной кампании против исламистов, начатой Анкарой после атаки на посетителей стамбульского ночного клуба Reina в новогоднюю ночь. Жертвами нападения стали 39 человек (среди них гражданка России Нурана Гасанова). Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. 16 января боевик, непосредственно осуществивший теракт, гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов был пойман. Также по этому делу были задержаны 40 человек, в том числе россияне.

На данный момент без учета задержанных в последних операциях в турецких тюрьмах находятся 780 подозреваемых в связях с ИГ, включая 350 иностранцев.

