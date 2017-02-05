Турецкая полиция задержала 400 подозреваемых в сотрудничестве с ИГ

В ходе антитеррористической операции в Турции полиция выявила около 400 подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает газета Daily Sabah.

По информации издания, рейды прошли в нескольких регионах страны. Около 150 человек задержали в провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией, 46 — в Бурсе. Сообщается, что среди подозреваемых много иностранцев.

В новогоднюю ночь было совершено нападение на посетителей стамбульского ночного клуба Reina. Жертвами атаки стали 39 человек (среди них гражданка России Нурана Гасанова). Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». 16 января исполнитель атаки, гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов был пойман. Днем позже он признал свою вину. Также по этому делу были задержаны 40 человек, в том числе россияне.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа 2016 года проводят операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание зон безопасности.