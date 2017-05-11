Посоветовавший судье купить очки футболист дисквалифицирован

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин, получивший красную карточку в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», дисквалифицирован до конца сезона. Об этом сообщает AS.

По решению дисциплинарной комиссии Годин пропустит три матча испанской примеры. Таким образом, уругвайский футболист не сыграет в двух последних матчах национального первенства с «Бетисом» и «Атлетиком» из Бильбао и первой игре сезона-2017/18.

Встреча «Атлетико» и «Эйбара» состоялась 6 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде и завершилась победой «матрасников» со счетом 1:0. Годин получил первую желтую карточку на 89-й минуте, а в добавленное к матчу время был удален за вторую. Уходя с поля, он сказал резервному арбитру: «Купите себе очки. Вы ужасно работаете».

В сезоне-2016/17 31-летний Годин принял участие в 31 матче испанского чемпионата, в которых забил три мяча и отдал одну передачу.