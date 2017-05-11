Энергетические проекты ЯНАО представили в Нидерландах

Энергетический потенциал Ямало-Ненецкого автономного округа представил на круглом столе в Нидерландах первый заместитель губернатора региона Алексей Ситников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Ситников рассказал про проект «Энергия Арктики», состоящий из нескольких ключевых звеньев. «Так, компанией "Газпром нефть" введен в эксплуатацию нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", по которому нефть высокого качества идёт на рынки Европы, используя возможности Севморпути. Введены в эксплуатацию магистральные трубопроводы "Заполярье — Пурпе" и "Бованенково — Ухта-2"», — поделился чиновник.

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Отдельное внимание вице-губернатор уделил проекту «Ямал СПГ». По его словам, это будет транспортно-энергетический центр мирового значения. Он объединит в себе мощное производство и безупречный логистический узел. НОВАТЭК планирует запустить первую очередь завода в конце 2017 года, а на плановую мощность в 16,5 миллионов тонн сжиженного природного газа проект планирует выйти в 2019 году. Новый морской порт Сабетта, который развивается параллельно с производством сжиженного газа, увеличивает грузовой поток по Северному морскому пути.

В феврале Сабетту, самый северный порт России, обеспечили телефонной связью. Сеть была проведена в аэропорт и в одноименный вахтовый поселок в рамках сотрудничества с «Ямал СПГ».