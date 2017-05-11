LVMH запустит свой онлайн-магазин

Холдинг по производству предметов роскоши LVMH запустит собственный онлайн-магазин. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Harper’s Bazaar. Запуск сайта 24 Sevres запланирован на 6 июня, он будет работать в 70 странах.

Планируется, что на платформе будет размещено порядка 150 брендов, в том числе 20 из портфеля LVMH: такие как Louis Vuitton, Dior, Fendi и другие. До этого бренды, принадлежащие холдингу, либо имели свою собственную интернет-платформу, либо продавались на мультибрендовых сайтах.

Запуск сайта стал частью проекта Яна Роджерса — бывшего исполнительного директора Apple, нанятого LVMH для разработки стратегии по наращиванию объема интернет-продаж в люксовом сегменте.

LVMH (полное наименование LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) — французская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве предметов роскоши и люксовых товаров. Владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet и другими. Штаб-квартира холдинга находится в Париже.