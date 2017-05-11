Очередному фигуранту дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение Махмудюсуфу Мирзаалимову, фигуранту уголовного дела о теракте в петербургском метро, в терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Эту информацию изданию подтвердил адвокат обвиняемого Дима Куталия, который добавил, что своей вины Мирзаалимов не признает. «Он оказался не в том месте не в то время»,— приводит газета слова адвоката.

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В материале указано, что, по неофициальным данным, аналогичные обвинения были предъявлены еще двум фигурантам уголовного дела, а остальным предъявление обвинения планируется 11 мая.

По информации издания, Мирзаалимов и еще пять человек были задержаны в Санкт-Петербурге 7 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного 3 апреля после теракта в петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.