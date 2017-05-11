Итальянская подлодка столкнулась с торговым судном

Итальянская подводная лодка Scire, направляясь на учения в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова, столкнулась с торговым судном. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили ВМС Италии на своей странице в Twitter.

После столкновения в открытых водах залива Сквиллаче гражданское судно смогло продолжить плавание, подводная лодка же отправилась на базу. В результате инцидента команда субмарины и экипаж гражданского судна не пострадали.

В настоящее время причины столкновения выясняются.

Дизель-электрическая подводная лодка Scire длиной 55 метров была заложена 27 июля 2000 года и вошла в строй в феврале 2007-го. Она получила свое название в честь подлодки времен Второй мировой войны, которая была потоплена в 1942 году у берегов британской Палестины.