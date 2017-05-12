Российские военные получат танки «Армата» после 2020 года

Первые танки Т-14 на платформе «Армата» поступят на вооружение Таманской дивизии после 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в главкомате Сухопутных войск.

По данным источника, машины будут переданы в 1-й гвардейский танковый Чертковский полк имени маршала М.Е. Катукова, восстановленный в 2016 году в составе подмосковной 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

Собеседник издания отметил, что в войска танки будут переданы только после завершения государственных испытаний и официального принятия на вооружение. В данный момент полк использует модернизированные танки Т-72Б3.

Танк Т-14 на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы «Армата» разработан в России в 2000-2010 годах уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод») и является первым в мире серийным основным боевым танком новой компоновки (с необитаемым боевым отделением). В настоящее время машины этого типа проходят войсковые испытания.

На базе платформы «Армата» также разрабатывается ряд иных боевых машин, включая тяжелую БМП Т-15.