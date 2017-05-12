Учения в Тихом океане перенесли из-за севшего на мель французского катера

Французский десантный катер сел на мель у острова Гуам, что послужило причиной переноса военно-морских учений США, Великобритании, Франции и Японии. Об этом сообщил ТАСС представитель американских ВМС в данном районе лейтенант Тим Горман.

В учениях, которые должны были начаться у Марианских островов, принимает участие транспортно-десантный корабль «Мистраль», с него должны были взлетать британские и японские вертолеты. Также в нем размещались американские морпехи и севший на мель десантный катер. Горман уточнил, что на мель садился не «Мистраль», а меньшее по размеру десантное судно, которое размещается внутри него.

Как сообщил журналистам начальник штаба американских ВМС в регионе капитан Джефф Гримес, военные взаимодействуют с другими службами и ведомствами, в частности, с Береговой охраной, Агентством по охране окружающей среды Гуама и Национальным управлением по изучению океана и атмосферы.

Официальный представитель базы ВМС США на Гуаме Джефф Лэндис заверил, что катер не ударился о кораллы, разлива топлива не было, пострадавших нет.

Планировалось, что военные четырех стран в ходе учений будут отрабатывать высадку десанта, переброску отрядов и патрулирование городских районов.

27 апреля вблизи острова Гуам во время выполнения обычного полета упал в воду вертолет американских ВМС MH-6R Seahawk. Два пилота и член экипажа были спасены.