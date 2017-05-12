Социологи узнали мнение россиян о Кадырове

Глава Чечни Рамзан Кадыров ассоциируется у россиян с развитием республики и борьбой с терроризмом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 12 мая.

Характеризуя руководителя Чечни, 4 процента респондентов использовали определение «добрый, хороший», столько же назвали его патриотом. Большинство россиян (70 процентов) определяют его нейтрально, называя только его должность.

Материалы по теме «Россия — это я» Самые яркие цитаты Кадырова о президенте, стране и о себе Стайное чувство Чеченцы готовы поддерживать Кадырова в любой непонятной ситуации

Деятельность Кадырова идет на пользу стране, считают 55 процентов опрошенных. Не разделяют это мнение 4 процента участников исследования, еще 22 процента считают, что не все его действия можно оценивать положительно.

Социологи отмечают, что за год число испытывающих уважение к главе Чечни россиян выросло более чем на 10 процентов — с 31 до 42. Симпатизируют ему 23 процента опрошенных (в 2016-ом этот показатель составлял 16 процентов).

В опросе, который проводился 26-28 апреля, поучаствовали 1,8 тысячи россиян, говорится в сообщении.

Год назад итоги соцопроса показали, что за девять лет число высказывающих уважение чеченскому руководителю выросло почти втрое — с 11 до 31 процента россиян. В то же время четверть опрошенных тогда заявили о безразличии к нему, еще девять — о недоверии.