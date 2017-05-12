Социологи узнали мнение россиян о Кадырове

Глава Чечни Рамзан Кадыров ассоциируется у россиян с развитием республики и борьбой с терроризмом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 12 мая.
Характеризуя руководителя Чечни, 4 процента респондентов использовали определение «добрый, хороший», столько же назвали его патриотом. Большинство россиян (70 процентов) определяют его нейтрально, называя только его должность.
Деятельность Кадырова идет на пользу стране, считают 55 процентов опрошенных. Не разделяют это мнение 4 процента участников исследования, еще 22 процента считают, что не все его действия можно оценивать положительно.
Социологи отмечают, что за год число испытывающих уважение к главе Чечни россиян выросло более чем на 10 процентов — с 31 до 42. Симпатизируют ему 23 процента опрошенных (в 2016-ом этот показатель составлял 16 процентов).
В опросе, который проводился 26-28 апреля, поучаствовали 1,8 тысячи россиян, говорится в сообщении.
Год назад итоги соцопроса показали, что за девять лет число высказывающих уважение чеченскому руководителю выросло почти втрое — с 11 до 31 процента россиян. В то же время четверть опрошенных тогда заявили о безразличии к нему, еще девять — о недоверии.