Звезда «Шпиона» в образе пресс-секретаря Трампа проехалась на трибуне-самоходке

Актриса и комик Мелисса Маккарти, оседлав самоходную ораторскую трибуну, проехала по центру Нью-Йорка в образе пресс-секретаря Белого дома США Шона Спайсера. Видео с ее перформансом вскоре появилось в Twitter продюсера CNN Дони О'Салливана, ставшего одним из свидетелей действий артистки.

Не обращая внимания на пробки, Маккарти передвигалась прямо по проезжей части на транспортном средстве, внешний вид которого идентичен трибуне, используемой при пресс-брифингах Спайсера в Белом доме. Среди прочего, она проехала мимо здания телеканала CNN, обратив на себя внимание работавших в нем журналистов.

Позднее Buzzfeed сообщил, что уличная пародия Маккарти войдет в ближайший выпуск телешоу Saturday Night Live, который выйдет в эфир 13 мая. Актриса уже неоднократно высмеивала в той же телепередаче агрессивную, нервную манеру Спайсера общаться с журналистами. Ее первое такое выступление Спайсер назвал смешным, но несдержанным.

Спайсер стал пресс-секретарем Белого дома 22 декабря 2016-го. Через два дня он также занял должность директора по коммуникациям в администрации президента Дональда Трампа и занимал ее вплоть до марта 2017-го. Пресс-брифинги Спайсера с самого начала его работы в Белом доме подвергаются критике со стороны самых разных изданий.

Маккарти является одной из регулярных участниц телешоу Saturday Night Live. В кино она играет преимущественно в комедиях, например, таких, как «Девичник в Вегасе», «Шпион», «Охотники за привидениями», «Копы в юбках», «Тэмми», «Экстази». По итогам 2016-го журнал Forbes назвал ее второй актрисой в мире по общей сумме заработков за год: они составили 33 миллиона долларов.