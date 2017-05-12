Профсоюзы пожаловались Путину на трудности с методикой повышения МРОТ

Трехсторонняя комиссия пока не может договориться о методике повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что с 1 июля МРОТ повышается до 7800 рублей. «Да, конечно, трехсторонняя комиссия это активно обсуждает, но мы пока не нашли согласия», — ответил Шмаков.

2 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума работающего. Поручение должно быть исполнено до 20 мая.

В начале апреля кабмин установил прожиточный минимум для трудоспособных россиян по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 10 466 рублей.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений — орган, который призван обеспечить согласование интересов профсоюзов, работодателей и правительства. Координатор комиссии — Ольга Голодец.