Видео: Радіо Свобода / Facebook

На острове Хортица в Запорожской области на самом высоком флагштоке Украины подняли флаг Евросоюза. Соответствующее видео опубликовала украинская служба «Радио Свобода».

«Европа приняла решение о безвизовом режиме. И мы поднимаем флаг ЕС в знаменательном для всей страны месте — наш остров Хортица, с которого флаг будет видно в каждом уголке города Запорожье», — сказал в ходе церемонии губернатор региона Константин Брыль.

Отмечается, что высота флагштока — 35 метров, а вместе с курганом, на котором он расположен, — 90 метров.

11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Либерализация визового режима с ЕС — одна из целей внешней политики украинских властей. Президент Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под разными предлогами откладывали принятие решения.