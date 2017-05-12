Греки создали развивающий скорость 167 километров в час катер-риб

Греческая верфь Technohull представила новую модель риба (катера с жестким днищем и надувными бортами) — SEA DNA 999. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

10-метровое судно способно развивать скорость до 90 узлов (167 километров в час) и, по данным фирмы-производителя, является одним из самых быстрых в своем классе. Прочный корпус изготовлен из эпоксидного полимера, а надувные борта произведены из специальной ткани для морских судов ORCA Pennel Flipo 1670.

Фото: пресс-служба Technohull 1 /5

Катер доступен в нескольких вариантах двигательной схемы — четыре с подвесными моторами и три со стационарной силовой установкой. В топовой комплектации предусмотрена силовая установка из двух подвесных моторов суммарной мощностью 800 лошадиных сил. Верфь позиционирует новинку как самостоятельный круизер или тендер для мегаяхты. Цены пока не сообщаются.

Technohull — греческая верфь, специализирующаяся на разработке и выпуске скоростных катеров с надувными бортами. Основана в 2005 году, расположена в Афинах..