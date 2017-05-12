«Аль-Каида» разыграет автомат Калашникова среди знатоков Корана

Боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) для вербовки новых членов в свои ряды объявили в Йемене конкурс с призами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные источники.

Жители Таиза, расположенного на юго-западе страны, рассказали, что террористы приехали в город и расклеили там рекламирующие викторину объявления. Сообщается, что поучаствовать в ней можно в офисах «Аль-Каиды» и мечетях.

Большинство вопросов касается различных толкований Корана. Так, на одном из объявлений участников просят назвать три статьи йеменской конституции, которые противоречат шариату.

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Главным призом является автомат Калашникова китайского производства. За второе место террористы обещают мотоцикл, за третье — ноутбук. Также есть менее ценные призы — пистолеты и денежные вознаграждения в размере 20 тысяч йеменских риалов (около 80 долларов).

В настоящее время в Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии и боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах». Они контролируют столицу Сану. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы вместе с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

Нестабильной обстановкой в стране пользуются террористические организации, в том числе «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в России). Как писало в 2016 году Reuters, группировка фактически создала на юге Йемена собственное мини-государство со «столицей» в портовом городе Эль-Мукалла. Ежедневный доход исламистов от грабежей и налогов, которыми облагаются поступающие в морскую гавань товары, оценивается в два миллиона долларов.