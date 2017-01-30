Американские беспилотники нанесли удар по Йемену

Американские беспилотники нанесли удар по территории Йемена в рамках операции против отделения «Аль-Каиды», действующего в стране. Об этом сообщает Reuters.

Дроны уничтожили автомобиль, в котором, как предполагается, находились два боевика-исламиста. По американским данным, оба они погибли.

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Также стали известны детали наземной операции с участием спецназовцев из отряда SEAL Team 6, проведенной несколькими часами ранее. Уточняется, что лагерь боевиков, уничтоженный в результате рейда, находился в провинции Эль-Бейда в центре страны, в районе Якла. Подтверждена смерть одного из «морских котиков». Вызванный для эвакуации троих раненых морских пехотинцев конвертоплан MV-22 Osprey разбился при посадке. Обошлось без жертв, но, по разным данным, один или два пилота получили травмы.

На протяжении нескольких лет Йемен находится в состоянии гражданской войны. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади. Также в стране активно действуют несколько террористических группировок, в том числе запрещенные в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), которую США рассматривают как угрозу регионального масштаба.