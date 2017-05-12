Рособрнадзор приостановил лицензии трех вузов

Рособрнадзор по итогам проверок приостановил лицензии трех частных вузов. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 мая.

Речь идет об Уральском финансово-юридическом институте (Екатеринбург), Московском областном гуманитарном институте и красноярском филиале Университета российского инновационного образования. Кроме того, государственной аккредитации лишили Международную академию бизнеса и новых технологий (Ярославль) по программе бакалавриата «Юриспруденция».

В марте Рособрнадзор запретил прием студентов в три вуза: Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Орловский государственный аграрный университет имени Парахина. Причиной этого стало неисполнение предписаний ведомства в установленные сроки.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности подтверждает право вуза на оказание соответствующих услуг. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие его деятельности образовательным стандартам. Тем не менее в случае приостановки аккредитации учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность, но теряет право выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и предоставлять студентам отсрочку от армии.